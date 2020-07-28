«Пушистый скалолаз» нарушил покой жителей Стаханова
Спасателям МЧС ЛНР снова пришлось идти на выручку животному, попавшему в беду. В городе Стаханов уличный кот вскарабкался на дерево и не смог после самостоятельно слезть. Он застрял высоте шестого. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
— На место происшествие выехали сотрудники государственной пожарно-спасательной части №22. Прибыв на место происшествие, стало известно, что животное застряло на уровне шестого этажа. Нарушив покой жителей своим криком, он просидел на дереве несколько дней, — говорится в сообщении.
Спасатели установили выдвижную лестницу и поднялись к коту. Тот крепко зацепился когтями за ветку и не собирался ее отпускать. Но спасательная операция в итоге закончилась удачно. Кота в целости и сохранности спустили на землю и отпустили на волю.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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