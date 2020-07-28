2020-07-28T16:34:20+03:00
Общество

«Пушистый скалолаз» нарушил покой жителей Стаханова

Спасатели МЧС ЛНР помогли коту спуститься с высокого дерева
Екатерина Сорока
Поделиться:
Спасательная операция прошла успешно и кот был отпущен на волюСпасательная операция прошла успешно и кот был отпущен на волюФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Спасателям МЧС ЛНР снова пришлось идти на выручку животному, попавшему в беду. В городе Стаханов уличный кот вскарабкался на дерево и не смог после самостоятельно слезть. Он застрял высоте шестого. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— На место происшествие выехали сотрудники государственной пожарно-спасательной части №22. Прибыв на место происшествие, стало известно, что животное застряло на уровне шестого этажа. Нарушив покой жителей своим криком, он просидел на дереве несколько дней, — говорится в сообщении.

Спасатели установили выдвижную лестницу и поднялись к коту. Тот крепко зацепился когтями за ветку и не собирался ее отпускать. Но спасательная операция в итоге закончилась удачно. Кота в целости и сохранности спустили на землю и отпустили на волю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецком приюте "4 ЛАПКИ" спасают лису Алису

Бедняга угодила под колеса автомобиля и поломала ногу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перемирие в Донбассе: ВСУ с помощью журналистов готовят фейки для обвинения ДНР и ЛНР
Девушки из ДНР стали победительницами Всероссийского конкурса красоты
«Пушистый скалолаз» нарушил покой жителей Стаханова
Несмотря на перемирие, ВСУ разместили боевую технику у линии соприкосновения
Киев, Донецк и Луганск начали внеочередные переговоры по дополнительным мерам контроля действующего перемирия
Полное прекращение огня: соблюдается ли перемирие в Донбассе?
Глава ДНР о запуске «Стирола» в Горловке: «Если будет обстрел, велик риск экологической катастрофы»
Число летальных случаев от коронавируса в ДНР приближается к сотне
В ДНР горят полигоны с твердыми бытовыми отходами
Рабочие восстановили два магистральных водовода, обстрелянного канала Северский Донец-Донбасс
Глава ДНР раскритиковал работу ГП «Автодор» и ряда городских администраций
Погода в Луганске на день: 28 июля принесет жару +35