«Пушистый скалолаз» нарушил покой жителей Стаханова

28 Июль 2020 2020-07-28T16:34:20+03:00

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Спасателям МЧС ЛНР снова пришлось идти на выручку животному, попавшему в беду. В городе Стаханов уличный кот вскарабкался на дерево и не смог после самостоятельно слезть. Он застрял высоте шестого. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— На место происшествие выехали сотрудники государственной пожарно-спасательной части №22. Прибыв на место происшествие, стало известно, что животное застряло на уровне шестого этажа. Нарушив покой жителей своим криком, он просидел на дереве несколько дней, — говорится в сообщении.

Спасатели установили выдвижную лестницу и поднялись к коту. Тот крепко зацепился когтями за ветку и не собирался ее отпускать. Но спасательная операция в итоге закончилась удачно. Кота в целости и сохранности спустили на землю и отпустили на волю.

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ИСТОЧНИК KP.RU