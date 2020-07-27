В Донецком приюте "4 ЛАПКИ" спасают лису Алису

27 Июль 2020 2020-07-27T20:32:33+03:00

Если бы ее не нашла Ирина Волик, лиса была бы обречена. Фото: Приют "4 ЛАПКИ"

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Уже несколько месяцев в приюте для животных "4 ЛАПКИ" идет борьба за жизнь дикого зверя - лисицы, угодившей под колеса авто.

- 22 мая, ранним утром, поступил звонок, что на трассе машина сбила маленького лисёнка. Верите, я летела со скоростью звука? Она лежала на обочине и лупала глазками, задняя часть вывернутая и передняя лапа с переломом, вся картина ужаса на лицо, - рассказывает руководитель приюта "4 ЛАПКИ" Ирина Волик.

И началась самая настоящая борьба за жизнь животного - с обследованиями, перевязками и тревогами. Лисичке дали имя Алиса.

- Трижды Аля была на волоске от смерти, но нам удалось ее вытащить, хоть и было это совсем не легко. Алиса сейчас прошла все сроки карантина, уже привита от бешенства и имеет свой личный документ - паспорт, - продолжает Ирина. - Теперь уже можно обращаться в клинику и попытаться все же ей правильно выставить лапку, она ее сильно беспокоит и на нее не становится.

Конечно, со всем этим сложно справиться приюту, в котором на сегодня проживает не менее 300 собак. А это ежедневное кормление, уход, лечение.

Помочь приюту можно по указанным ниже реквизитам. Даже малая сумма может иметь вес, когда помогают все.

Сбербанк 5469520025276023 Волик Ирина

ПриватБанк 5168755442929671 Виктория Гречко Контакты: 0713280248

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ИСТОЧНИК KP.RU