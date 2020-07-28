2020-07-28T12:49:33+03:00
Политика

Глава ДНР о запуске «Стирола» в Горловке: «Если будет обстрел, велик риск экологической катастрофы»

До введения всеобъемлющего перемирия Горловка практически каждый день обстреливалась украинскими силовиками
Екатерина Сорока
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Полноценная работа «Стирола» возможна только после окончательного прекращения боевых действий в Донбассе. Фото: stirol.suПолноценная работа «Стирола» возможна только после окончательного прекращения боевых действий в Донбассе. Фото: stirol.su
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27 июля Глава ДНР провел встречу с жителями Горловки и ответил на их вопросы. Один из них касался возобновления работы цехов предприятия «Стирол».

— «Стирол» – это предприятие, которое важно не только для Горловки, но и всей Республики. На данный момент вопрос возобновления его работы упирается в безопасность. Слишком высокий риск, если начнется обстрел, мы ситуацию не удержим, что приведет к экологической катастрофе, — ответил Денис Пушилин.

Напомним, что «Стирол» является крупнейшим в странах СНГ предприятием минеральных удобрений. В довоенные годы ему принадлежало около трех процентов мирового экспорта аммиака, полистиролов различных марок, минеральных кислот и солей, органических смол, полимерных материалов и изделий из них. Но из-за начавшихся военных действий в Донбассе, «Стирол» оказался очень близко к линии фронта. Этот факт не позволяет предприятию в полную мощь запустить все цеха. В противном случае это будет опасно для жителей Горловки. Поэтому крупнотоннажное производство находится на вынужденной консервации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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