Глава ДНР о запуске «Стирола» в Горловке: «Если будет обстрел, велик риск экологической катастрофы»

28 Июль 2020 2020-07-28T12:49:33+03:00

Изменить размер текста: A A

27 июля Глава ДНР провел встречу с жителями Горловки и ответил на их вопросы. Один из них касался возобновления работы цехов предприятия «Стирол».

— «Стирол» – это предприятие, которое важно не только для Горловки, но и всей Республики. На данный момент вопрос возобновления его работы упирается в безопасность. Слишком высокий риск, если начнется обстрел, мы ситуацию не удержим, что приведет к экологической катастрофе, — ответил Денис Пушилин.

Напомним, что «Стирол» является крупнейшим в странах СНГ предприятием минеральных удобрений. В довоенные годы ему принадлежало около трех процентов мирового экспорта аммиака, полистиролов различных марок, минеральных кислот и солей, органических смол, полимерных материалов и изделий из них. Но из-за начавшихся военных действий в Донбассе, «Стирол» оказался очень близко к линии фронта. Этот факт не позволяет предприятию в полную мощь запустить все цеха. В противном случае это будет опасно для жителей Горловки. Поэтому крупнотоннажное производство находится на вынужденной консервации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс заявил о полном прекращении огня: всеобъемлющее перемирие должно начаться с 27 июля

Жители прифронтовых поселков не ждут чуда – они не верят в соблюдение противником «режима тишины» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU