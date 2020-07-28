2020-07-28T11:44:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число летальных случаев от коронавируса в ДНР приближается к сотне

За прошедшие сутки от коронавируса в ДНР умерли еще два пожилых человека
Екатерина Сорока
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27 июля ДНР и Украина организовали очередной гуманитарный коридор. Прибывших отправили на двухнедельную обсервацию27 июля ДНР и Украина организовали очередной гуманитарный коридор. Прибывших отправили на двухнедельную обсервациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки от коронавируса в ДНР умерли два пожилых жителя – мужчина в возрасте 83 лет и женщина 72 лет. Таким образом, с начала пандемии за все время в Республике зарегистрировано 99 летальных случаев, причиной которых является COVID-19. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Согласно исследованиям, проведенным 27 июля, выявлено 21 случай заболевания COVID-19, из них 5 случаев обнаружено у прибывших из Украины 17 июля, — говорится в сообщении. — За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 28. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчина в возрасте 83 лет и женщина в возрасте 72 лет.

Всего по состоянию на утро 28 июля на территории Республики официально зарегистрировано и подтверждено 1669 случаев заражения коронавирусом. При этом на лечении находится 795 пациентов, выписаны 775 человек, летальных случаев – 99.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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