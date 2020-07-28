В ДНР горят полигоны с твердыми бытовыми отходами

В тушении пожаров на полигонах привлекались силы МЧС ДНР, силы и средства ЕГС, сотрудники и техника ТЭС, а также КП «Комментранс» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 27 по 28 июля пожарные ДНР потушили пожара на полигонах с твердыми бытовыми отходами в Макеевке, Харцызске и Старобешевском районе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— 27 июля, Харцызск, КП «Харцызсккоммунхоз» полигон твердых бытовых отходов – пожар. Площадь пожара 600 м2. Произведены работы по рекультивации ТБО, отсыпке посыпочным материалом в количестве 188 тонн и проливанию водой очагов горения. Всего на тушение пожара привлекалось: 11 единиц техники, 22 человека, — говорится в сообщении.

В тот же день произошел еще более крупный пожар на полигоне в Старобешевском районе в поселке Новый Свет. Огонь распространился на территорию около одного гектара. В ликвидации угрозы участвовали пожарные МЧС ДНР, а также люди и техника местной ТЭС. Сначала огонь локализовали на небольшой территории, а потом полностью потушили.

Сегодня утром также произошел пожар на полигоне, но уже в Макеевке. К счастью, до при езда пожарных огонь не успел распространиться дальше 400 квадратных метров. Так что угрозу быстро ликвидировали.

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