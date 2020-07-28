2020-07-28T10:40:35+03:00
Общество

Рабочие восстановили два магистральных водовода, обстрелянного канала Северский Донец-Донбасс

Водоснабжение по каналу планируется восстановить в течение двух-трех дней
Екатерина Сорока
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Некоторые пробоины на трубах достигают 3.4 метров. Фото: Минстрой ДНРНекоторые пробоины на трубах достигают 3.4 метров. Фото: Минстрой ДНР
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Обстрелянный украинскими силовиками канал Северский Донец-Донбасс в Горловке восстановлен на две трети. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Денис Чуприн.

— Специалисты Регионального управления по эксплуатации канала КП «Компания «Вода Донбасса» 26 июля завершили ремонтно-восстановительные работы на двух магистральных водоводах канала Северский Донец-Донбасс, которые были повреждены в результате обстрела в районе Горловки, — рассказал Чуприн. — В ходе работ, которые продолжались с 23 июля, на водоводы диаметром 2100 и 2300 миллиметров были наложены металлические сегменты на пробоины. Были заварены отверстия размерами от 15 до 200 миллиметров.

Специалистам осталось устранить пробоины на третьем магистральном водоводе диаметром 2300 миллиметров. По их плану, восстановить водоснабжение получится уже в течение двух – трех дней.

Напомним, что канал Северский Донец-Донбасс был обстрелян 22 июля. Специалисты выявили пробоины на трех магистральных водоводах, расположенных в «серой» зоне. Это привело к значительному сокращению подачи воды не только на территории Республики, но и временно подконтрольной Украине части Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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