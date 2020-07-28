Глава ДНР раскритиковал работу ГП «Автодор» и ряда городских администраций

28 Июль 2020 2020-07-28T10:39:47+03:00

Они не выполнены задачи из Программы развития Республики на 2020 год

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Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал работу предприятия «Автодор» и ряд городских администраций. По его словам, они не справились с задачами, которые были им поставлены по Программе развития Республики на 2020 год. Это заявление было сделано на вчерашней встрече с руководителями профильных ведомств, посвященной вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду.

Выговор получил министр транспорта за невыполнение поручений по разработке программы развития предприятия «Автодор». Главу ДНР удручила ситуация с техпарком. Оказалось, что у «Автодора» в наличии всего 41 процент техники от необходимого количества, из них только 68 процентов в исправном состоянии.

—Министр транспорта не выполнил поручение по разработке программы развития этого предприятия, ответственного за содержание дорог республиканского значения, и что особенно волнует – в зимний период, — сказал Глава Республики.

Тем временем в ряде городских администраций ДНР не выполнены планы по ремонту кровель и лифтов. В числе отстающих числятся Зугрэс, Кировское и Шахтерск.

— Наши граждане точно не поймут, почему работы, на которые выделены деньги из бюджета, не выполнены. Времени на исправление ситуации – минимум. Выводы о соответствии занимаемым должностям – не за горами, — добавил Пушилин.

Напомним, что 5 июля председатель Правительства ДНР Александр Ананченко представил Программу развития государства на 2020 год. Согласно его стратегии, власти Республики должны направить шесть миллиардов рублей на развитие и восстановление местной инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU