2020-07-27T23:40:48+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 28 июля принесет жару +35

Местами в ЛНР пройдет гроза
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ожидается усиление ветра. Фото: Евгении КаОжидается усиление ветра. Фото: Евгении Ка
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Температура воздуха в ЛНР 28 июля будет колебаться от 17 градусов выше нуля ночью до 35 градусов жары днем.

- С 21:00 27 июля до 21:00 28 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами гроза, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 30-35 градусов жары, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 19-21 градус выше нуля, днем – 31-35 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 18-20 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 19-21 градуса тепла ночью до плюс 31-33 градусов днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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