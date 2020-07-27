2020-07-27T23:41:58+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 28 июля пройдет без осадков

Днем температура воздуха + 29
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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День пройдет без осадков.День пройдет без осадков.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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В Донбассе держится комфортная летняя погода. Похоже зной, с его иссушающими ветрами, остался в прошлом. Хотя синоптики нам обещают жаркий август. Посмотрим, сбудутся ли их прогнозы.

Вот и во вторник, 28 августа, в Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Днем температура воздуха достигнет + 29, вечером столбик термометра опустится до +20.

В этот день почитается память мучеников Кирика и Иулитты. В народе этот день называли Кирики-мокродырики, потому что часто в этот день льет дождь. Женщины в прежние времена праздновали день "матушки Улиты", почитая ее своей заступницей. Также в этот день почитается память святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского.

Со вторника температура будет расти, а к выходным незначительно снизится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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