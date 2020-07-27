Денис Пушилин почтил память погибших в 2014 году горловчан

27 Июль 2020 2020-07-27T21:50:31+03:00

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Митинг памяти о мирных жителях Горловки, погибших шесть лет назад в ходе первого ракетно-минометного удара со стороны ВСУ, прошел сегодня в центре города.

27 июля 2014 года по центру Горловки было нанесено три артиллерийских удара из РСЗО ГРАД. Тогда погибло 22 человека. Среди них также были дети. Более сотни человек были ранены.

- Жаркое и страшное лето 2014 года, когда вся Республика, в том числе и Горловка, ощущали всю ненависть, олицетворенную в снарядах. Увы, военные преступления Украины продолжаются по сей день, на окраинах также неспокойно и небезопасно. Но несмотря на все, я хотел бы сказать спасибо горловчанам, которые смогли защитить свой город, на этом не остановились, и продолжают восстанавливать и работать на перспективу, — отметил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что задача Республики — «найти и сделать все возможное, чтобы все виновные в этих военных преступлениях были наказаны».

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ИСТОЧНИК KP.RU