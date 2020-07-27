2020-07-27T18:41:58+03:00
Политика

В Республике опровергли заявления Украины о нарушении перемирия в Донбассе

Сегодня объявлено очередное перемирие с комплексом мер по его соблюдению
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Седьмой год дончане мечтают о мире. Фото: Евгении КаСедьмой год дончане мечтают о мире. Фото: Евгении Ка
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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня опровергло сообщения о нарушении перемирия в Донбассе этой ночью, сообщает ДАН.

Ранее в украинском штабе ООС заявили о двух обстрелах украинских позиций со стороны ДНР.

- Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства, — заявили в СЦКК, добавив, что никаких обстрелов из стрелкового оружия, пулеметов или гранатометов на линии разграничения сторон 27 июля не было. — Мы расцениваем данное заявление как очередную информационную провокацию украинской стороны.

Сами дончане в перекличках в соцсетях говорят, что даже в прифронтовых районах установилась хрупкая тишина. Как долго она продлится, сказать сложно. Ранее было более 20 перемирий и все они рано или поздно становились пустым звуком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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