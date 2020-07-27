КПВВ "Еленовка" возможно будет открыт три раза в неделю

КПВВ "Еленовка" работает до 18.00. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкая Народная Республика рассматривает возможность открытия гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Еленовка» три раза в неделю. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с жителями Горловки.

- Сейчас гуманитарный коридор с Украиной (на контрольно-пропускном пункте «Еленовка») работает два раза в неделю, может быть будем добавлять еще третий день, — отметил Пушилин.

Он уточнил, что пока полноценное открытие контрольно-пропускных пунктов невозможно из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в Украине.

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 26 июля выявлено 64 849 инфицированных (920 случаев за сутки)

Напоминаем, все прибывшие в ДНР оповещаются об обязательной 2-х недельной обсервации в одном из лечебных учреждений Республики. Обсервация проходит бесплатно, включая не только 3-х разовое питание, но и тесты на коронавирус.

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