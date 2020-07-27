27 июля открылся гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"
Донецкая Народная Республика возобновила действие гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Еленовка».
Впервые пропуск в таком формате был открыт 22 июня. В прошлый раз КПВВ «Еленовка» открывался 24 июля.
- Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» открыт. Работаем до 18:00, – отметил собеседник агентства, уточнив, что перемещение жителей осуществляется в обе стороны, - сообщили в Службе пограничной охраны министерства государственной безопасности ДНР.
Выехать из ДНР можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным Межведомственным оперативным штабом.
Все прибывшие подлежат обязательной обсервации в лечебных учреждениях ДНР.
Это восьмое по счету открытие гуманитарного коридора на линии разграничения, организованное Донецком и Киевом в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации.
С ЛНР граница остается по-прежнему закрытой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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