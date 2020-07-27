В ЛНР объявили о полном и бессрочном режиме прекращения огня

27 Июль 2020 2020-07-27T07:39:12+03:00

Сколько было уже этих перемирий. Фото: Штаб "ООС"

Он был достигнут в результате договоренностей Контактной группы

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Народная милиция ЛНР опубликовала приказ о введении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Начальник управления оборонного ведомства Республики полковник Ян Лещенко отметил, что в связи с достигнутыми договоренностями о допмерах, "Народная милиция Луганской Народной Республики переходит к полному и бессрочному режиму прекращения огня".

- По поручению главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в управлении Народной милиции издан приказ "О соблюдении режима прекращения огня", запрещающий с 00.01 27 июля 2020 года использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие, - сказал начальник управления оборонного ведомства Республики.

Лещенко подчеркнул, что во всех подразделениях Народной милиции произведен инструктаж личного состава, защитникам Республики доведен перечень дополнительных мер по контролю действующего режима прекращения огня.

Сложно сказать, как долго продержится этот режим, как сложно вспомнить и все перемирия за шесть лет войны: хлебное, школьное, пасхальное и т.д. Все их Украина нарушала с завидным постоянством.

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ИСТОЧНИК KP.RU