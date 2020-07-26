Погода в Донецке на день: 27 июля будет малооблачно, до +33 градусов

26 Июль 2020 2020-07-26T23:21:43+03:00

27 июля в Донецке будет малооблачно, до +33 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке будет дуть восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 26 июля будет малооблачно. Без осадков.

По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +18..+20 градусов. В течение суток ветер будет дуть в восточно направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

27 июля почитается память преподобного Стефана Махрищского, чудотворца. С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. В прежние времена заметили, если день 27 июля жаркий, сухой, то зима будет морозной и малоснежной.

По прогнозам синоптиков, 28 июля в Донецке и ДНР ожидается переменная облачность, станет на несколько градусов теплее.

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ИСТОЧНИК KP.RU