2020-07-26T23:21:43+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 27 июля будет малооблачно, до +33 градусов

В Донецке будет дуть восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
27 июля в Донецке будет малооблачно, до +33 градусов27 июля в Донецке будет малооблачно, до +33 градусовФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

В Донецке и Донецкой Народной Республике 26 июля будет малооблачно. Без осадков.

По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +18..+20 градусов. В течение суток ветер будет дуть в восточно направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

27 июля почитается память преподобного Стефана Махрищского, чудотворца. С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. В прежние времена заметили, если день 27 июля жаркий, сухой, то зима будет морозной и малоснежной.

По прогнозам синоптиков, 28 июля в Донецке и ДНР ожидается переменная облачность, станет на несколько градусов теплее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Донбасс заявил о полном прекращении огня: всеобъемлющее перемирие должно начаться с 27 июля

Жители прифронтовых поселков не ждут чуда – они не верят в соблюдение противником «режима тишины» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке на день: 27 июля будет малооблачно, до +33 градусов
Погода в Луганске на день: 27 июля будет переменная облачность, до 33 градусов жары
В Харцызске и Амвросиевском районе прошли парады для четырех ветеранов Великой Отечественной войны
Украинские военные заминировали дорогу у Золотого, по которой ездят патрули ОБСЕ
Украинские боевики обстреляли в районе Орехово беспилотник ОБСЕ
Инструкторы из Литвы прибыли в Донбасс обучать украинских снайперов
Военные ДНР получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием
Коронавирусом в ЛНР заболели 608 человек
В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июля
Коронавирус в ДНР за сутки вывили у троих жителей
ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие»
Украинские боевики нанесли артудары по Донецку и Коминтерново
Погода в Донецке на день: 26 июля будет по-настоящему жарко
Погода в Луганске на день: 26 июля столбик термометра поднимется до +33
В Донецке завершен сбор денег пятимесячному Кариму Чайке
В 24-й бригаде ВСУ зафиксирована вспышка заболеваемости Covid-19
ВСУ обстреляли пригород Донецка из 120-миллиметровых минометов
Девушки из ДНР поборются за титул «Русская красавица 2020» на конкурсе в Москве
Киевские силовики выпустили восемь очередей из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ
В ДНР через пропускной пункт «Еленовка» 24 июля въехали 147 человек
НМ ЛНР: Командир 24-й бригады ВСУ может использовать неучтенные мины для провокаций
«Видно отовсюду!» В соцсетях появились фото крупного возгорания под Донецком
За проезд через временный блокпост солдаты ВСУ вымогают у жителей Станицы-Луганской взятки
За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 14 жителей
Автобусное сообщение между ЛНР и РФ восстановлено
Украинская армия обстреляла окраины Донецка из минометов
ВСУ выпустили по ДНР 151 боеприпас