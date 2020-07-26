Погода в Луганске на день: 27 июля будет переменная облачность, до 33 градусов жары

26 Июль 2020 2020-07-26T21:50:00+03:00

27 июля в Луганске будет до 33 градусов жары Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Луганске будет дуть восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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27 июля в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 33 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 26 июля до 21.00 27 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 31-33 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

28 июля, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 15-20, днем - 30-35 градусов жары.

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ИСТОЧНИК KP.RU