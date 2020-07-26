В Харцызске и Амвросиевском районе прошли парады для четырех ветеранов Великой Отечественной войны

26 Июль 2020 2020-07-26T20:56:08+03:00

Акция «Парад для одного ветерана» приурочена к 75-летию Великой Победы

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Сегодня, 26 июля, четыре парада в честь ветеранов Великой Отечественной прошли в Харцызске и Амвровсиевском районе ДНР. Об этом сообщили в общественном движении «Донецкая Республика».

Военный парад в Харцызске принял Петр Торченко, он проходил службу в Красной армии с 3 сентября 1943 по 9 мая 1945 года. Ветераны Иван Трубка, Григорий Тимченко и Александра Жусенко приняли персональные парады в Амвросиевском районе. Трубка участвовал в освобождении Крыма, Украины, Молдавии и Румынии. Тимченко был участником Варшавско-Познанской наступательной операции.

Жусенко в 1944 году была направлена на учебу минером. В марте 1945-го еще курсантом вышла на разминирование местности. За службу женщина-сапер была удостоена Правительственной грамоты, подписанной маршалом СССР Семеном Буденным.

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ИСТОЧНИК KP.RU