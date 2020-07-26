Украинские военные заминировали дорогу у Золотого, по которой ездят патрули ОБСЕ

26 Июль 2020 2020-07-26T19:08:59+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Украинские боевики заминировали дорогу у Золотого, по которой ездят патрули миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Невзирая на опасность для мирных жителей и сотрудников миссии ОБСЕ, группа инженерного обеспечения 30-й бригады установила поперек дороги общего пользования в районе населенного пункта Золотое-4 семь противотанковых мин, - говорится в сообщении.

В Управлении Народной милиции призвали жителей подконтрольного Киеву Донбасса воздержаться от передвижения по этому участку дороги, а представителей международных организаций обратить внимание на преступные действия киевских силовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU