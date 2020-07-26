Украинские боевики обстреляли в районе Орехово беспилотник ОБСЕ
Украинские боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в районе села Орехово. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
- Боевиками 93-й бригады в районе Орехово обстрелян беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ. Тем самым комбриг 93-й бригады полковник Брыжинский в очередной раз пытается препятствовать работе миссии ОБСЕ и скрыть факты размещения военной техники в нарушение Минских договоренностей, - говорится в сообщении.
В Управлении Народной милиции Республики добавили, что в Новотошковском киевские силовики замаскировали боевую машину пехоты во дворе дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU