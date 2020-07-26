Военные ДНР получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием
Управление Народной милиции ДНР издало приказ о запрете ведении огня подразделениями с 00.01 27 июля. Об этом сегодня заявил начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майора Денис Синенков.
- Изданный по поручению Главы Донецкой Народной Республики приказ доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись, - сказал Денис Синенков.
Участники Контактной группы утвердили пакет дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия. К ним, в частности, относятся запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запреты на использование любых видов летательных аппаратов, на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в городах, селах и окрестностях.
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ИСТОЧНИК KP.RU