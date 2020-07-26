Инструкторы из Литвы прибыли в Донбасс обучать украинских снайперов
Литовские инструкторы прибыли в район Трехизбенка Новоайдарского района для обучения украинских снайперов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
- Отмечено прибытие трех инструкторов из Литвы в Трехизбенк. В задачи прибывших входит обучение военнослужащих 93-й бригады ВСУ ведению снайперского огня, а также подрывной работе, - говорится в сообщении.
По данным УНМ, для обеспечения деятельности снайперов с 303-й артиллерийской базы хранения в Житомирской области на полевой артиллерийский склад 93-й бригады направлена тысяча снайперских патронов калибра 7,62х51 миллиметр. Боевиков будут обучать с использованием запрещенных Оттавской конвенцией мин ПМН-2.
Тем временем, в Донбассе украинские военные устанавливают видеокамеры для отслеживания передвижения патрулей ОБСЕ и ведения провокационного огня.
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ИСТОЧНИК KP.RU