2020-07-26T17:08:19+03:00
Политика

Инструкторы из Литвы прибыли в Донбасс обучать украинских снайперов

Об этом сообщили в Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Инструкторы из Литвы прибыли в Донбасс обучать украинских снайперов. Фото: Штаб "ООС"Инструкторы из Литвы прибыли в Донбасс обучать украинских снайперов. Фото: Штаб "ООС"
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Литовские инструкторы прибыли в район Трехизбенка Новоайдарского района для обучения украинских снайперов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Отмечено прибытие трех инструкторов из Литвы в Трехизбенк. В задачи прибывших входит обучение военнослужащих 93-й бригады ВСУ ведению снайперского огня, а также подрывной работе, - говорится в сообщении.

По данным УНМ, для обеспечения деятельности снайперов с 303-й артиллерийской базы хранения в Житомирской области на полевой артиллерийский склад 93-й бригады направлена тысяча снайперских патронов калибра 7,62х51 миллиметр. Боевиков будут обучать с использованием запрещенных Оттавской конвенцией мин ПМН-2.

Тем временем, в Донбассе украинские военные устанавливают видеокамеры для отслеживания передвижения патрулей ОБСЕ и ведения провокационного огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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