26 Июль 2020 2020-07-26T14:04:36+03:00

Коронавирусом в ЛНР заболели 608 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время от коронавируса в ЛНР умерли 15 человек

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В Луганской Народной Республике зарегистрировали 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 09.00 26 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 608, - говорится в сообщении.

Выписаны полностью выздоровевшими и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 565 человек.

За прошедшие сутки от коронавируса в ЛНР не умер ни один человек. С начала эпидемии умерли пятнадать человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU