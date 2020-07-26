2020-07-26T14:04:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в ЛНР заболели 608 человек

За все время от коронавируса в ЛНР умерли 15 человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коронавирусом в ЛНР заболели 608 человекКоронавирусом в ЛНР заболели 608 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Луганской Народной Республике зарегистрировали 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 09.00 26 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 608, - говорится в сообщении.

Выписаны полностью выздоровевшими и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 565 человек.

За прошедшие сутки от коронавируса в ЛНР не умер ни один человек. С начала эпидемии умерли пятнадать человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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