Коронавирусом в ЛНР заболели 608 человек
В Луганской Народной Республике зарегистрировали 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.
- Всего по состоянию на 09.00 26 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 608, - говорится в сообщении.
Выписаны полностью выздоровевшими и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 565 человек.
За прошедшие сутки от коронавируса в ЛНР не умер ни один человек. С начала эпидемии умерли пятнадать человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU