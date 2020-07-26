2020-07-26T11:58:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР за сутки вывили у троих жителей

За все время всего заразились 1648 человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коронавирус в ДНР за сутки вывили у трех человекКоронавирус в ДНР за сутки вывили у трех человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За прошедшие сутки коронавирусом в ДНР заразились еще три человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 25 июля, выявлено три случая заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

За все время коронавирус в ДНР выявили у 1648 человек. Сейчас лечение в инфекционных стационарах от новой напасти проходят 804 пациента, выписаны - 747 человек, умерло 97 заразившихся.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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