ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие»

26 Июль 2020 2020-07-26T10:43:13+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки три раза нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 30 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских военных оказались район Донецкого аэропорта, а также поселки Спартак и Яковлевка. В нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, они применяли 120-миллиметровые минометы, РПГ, СПГ и стрелковое оружие, - говорится в сводке.

Жертв среди мирных жителей и повреждений жилья не зафиксировано.

Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ выпустили по Республике больше 150 снарядов, мин и гранат. Под огнем украинских боевиков оказались окрестности аэропорта, Петровское, Новоласпа и Белая Каменка.

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ИСТОЧНИК KP.RU