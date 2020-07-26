2020-07-26T09:35:13+03:00
Политика

Украинские боевики нанесли артудары по Донецку и Коминтерново

И это – накануне нового перемирия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ нанесли артудары по Донецку, Коминтерново. Фото: ТК «Звезда»ВСУ нанесли артудары по Донецку, Коминтерново. Фото: ТК «Звезда»
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Сегодня, 26 июля, вооруженные формирования Украины нанесли артудары по окраинам Донецка и югу Республики. Они выпустили около 50 мин калибра 82- и 120 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 05.20 по 05.40 по направлению от Каменки к Васильевке выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. С 05.20 по 05.40 со стороны Авдеевки в направлении Каштанового выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, произведено четыре выстрела из СПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. С 05.30 по 06.05 со стороны Авдеевки по поселку Крутая Балка выпущено десять мин калибром 120 миллиметров. С 05.35 по 05.55 со стороны Марьинки в направлении поселка шахты «Трудовская» (Донецк) выпущено десять мин калибром 82 миллиметра. С 06.00 по 06.25 со стороны Красногоровки в направлении Трудовских выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров. С 05.40 по 06.15 со стороны Широкино по Коминтерново выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении СЦКК.

Как сообщалось ранее, новый режим «полного и всеобъемлющего прекращения огня» на линии разграничения в Донбассе вступает в действие с 27 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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