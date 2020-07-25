В Донецке завершен сбор денег пятимесячному Кариму Чайке

25 Июль 2020 2020-07-25T23:08:22+03:00

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В донецком благотворительном фонде «Время добрых» сообщили о завершении сбора денег на лечение пятимесячному Кариму Чайке.

- В очередной раз вы, наши волшебники, доказали нам одну простую истину - в единстве сила! И эта сила способна уничтожить все преграды на пути к выздоровлению тяжелобольного ребёнка, - сказали волонтеры фонда.

У мальчика диагностировали острую цитомегаловирусную инфекцию.

- Карим родился совершенно здоровым. И, конечно, первое что мы сделали – это сдали анализ на вирус. Я молилась, чтобы его не выявили. Хвала небесам, и в крови, и в слюне было всё чисто, - рассказывает мама Карима. - Но развёрнутый анализ крови разрушил все мои надежды – цитомегаловирус снова нас атаковал… Я не знаю, что это, злой рок какой-то или наказание за что-то… Прошу Господа лишь об одном – сохранить моему сыночку жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU