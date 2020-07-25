Погода в Донецке на день: 26 июля будет по-настоящему жарко
В воскресенье, 26 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 33 градусов выше нуля.
- Утренние облака в Донецке продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода, - говорится в сообщении синоптиков
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Утром температура воздуха покажет 16 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 33 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 26 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
Скорость ветра до 3,9 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, тёплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.
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ИСТОЧНИК KP.RU