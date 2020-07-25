2020-07-25T23:35:22+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 26 июля будет по-настоящему жарко

Температура воздуха поднимется до +33 градусов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Температура воздуха поднимется до +33 градусовТемпература воздуха поднимется до +33 градусовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 26 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 33 градусов выше нуля.

- Утренние облака в Донецке продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода, - говорится в сообщении синоптиков

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 16 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 33 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 26 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

Скорость ветра до 3,9 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, тёплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автор логотипа донецкой муздрамы Радмир Кочанов: Я родился и вырос в семье художников – поэтому не мог пойти по другому пути

Мастер кисти рассказал «Комсомолке» о том, как создает дизайн театральных афиш, а в свободное от работы время – пишет картины [фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке на день: 26 июля будет по-настоящему жарко
Погода в Луганске на день: 26 июля столбик термометра поднимется до +33
В Донецке завершен сбор денег пятимесячному Кариму Чайке
В 24-й бригаде ВСУ зафиксирована вспышка заболеваемости Covid-19
ВСУ обстреляли пригород Донецка из 120-миллиметровых минометов
Девушки из ДНР поборются за титул «Русская красавица 2020» на конкурсе в Москве
Киевские силовики выпустили восемь очередей из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ
В ДНР через пропускной пункт «Еленовка» 24 июля въехали 147 человек
НМ ЛНР: Командир 24-й бригады ВСУ может использовать неучтенные мины для провокаций
«Видно отовсюду!» В соцсетях появились фото крупного возгорания под Донецком
За проезд через временный блокпост солдаты ВСУ вымогают у жителей Станицы-Луганской взятки
За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 14 жителей
Автобусное сообщение между ЛНР и РФ восстановлено
Украинская армия обстреляла окраины Донецка из минометов
ВСУ выпустили по ДНР 151 боеприпас