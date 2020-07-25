2020-07-25T23:22:27+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 26 июля столбик термометра поднимется до +33

Будет малооблачно, без осадков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Осадков в этот день не ожидаетсяОсадков в этот день не ожидаетсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Погода в Луганске 26 июля выдастся жаркой. По прогнозам синоптиков температура воздуха в этот день поднимется до 33 градусов выше нуля.

- С 21.00 25 июля до 21.00 26 июля на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15, днем 28-33 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 31-33 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках, Свердловске, Перевальске, Стаханове и Первомайске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.

Народный прогноз погоды: Прокловы росы считаются целебными. В прежние времена их собирали для лечения глазных болезней. В старину верили, что роса в этот день наделяет красотой, спокойствием. Наши предки заметили, если на Прокла ночью нет росы, а в низинах нет тумана - к ненастью. А если ночная роса не просыхает - быть грозе. В это время зацветают гладиолусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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