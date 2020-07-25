В 24-й бригаде ВСУ зафиксирована вспышка заболеваемости Covid-19

25 Июль 2020 2020-07-25T22:07:57+03:00

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Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирована в 24-й бригаде ВСУ по вине командира Валерия Гудзя. Комбриг не принял своевременные карантинные меры. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Военный преступник полковник Валерий Гудзь, командир 24-й механизированной бригады, в очередной раз получил дисциплинарное взыскание от командующего оперативно-тактической группировки «Север» за отсутствие доклада по факту заражения коронавирусной инфекцией солдата Камишана и непринятия своевременных карантинных и профилактических мер, в результате чего вирус распространился среди его сослуживцев, - объяснил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что на обсервацию попали 12 солдат, которые контактировали с зараженным.

- Остальной личный состав проходит экспресс-тесты на предмет заражения Covid-19, - сказал Иван Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU