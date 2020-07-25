В ДНР через пропускной пункт «Еленовка» 24 июля въехали 147 человек
24 июля на один день был открыт контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка». За время работу КПВВ в Донецкую Народную Республику прибыли 147 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- С 09.00 до 18.00 24 июля функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка». На территорию ДНР пропущено 12 легковых автомобилей, 147 человек, - рассказали в спасательном ведомстве. - Там добавили, что не территорию Украины из ДНР пропущено 27 легковых автомобилей и 170 человек.
Все, кто прибыл на территорию Республики с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию.
Тем временем, у прибывших с украинской стороны в Донецкую Народную Республику 17 июля выявляют случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU