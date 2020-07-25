2020-07-25T18:40:59+03:00
Политика

В ДНР через пропускной пункт «Еленовка» 24 июля въехали 147 человек

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
"Еленовку" открыли на один день"Еленовку" открыли на один деньФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

24 июля на один день был открыт контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка». За время работу КПВВ в Донецкую Народную Республику прибыли 147 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- С 09.00 до 18.00 24 июля функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка». На территорию ДНР пропущено 12 легковых автомобилей, 147 человек, - рассказали в спасательном ведомстве. - Там добавили, что не территорию Украины из ДНР пропущено 27 легковых автомобилей и 170 человек.

Все, кто прибыл на территорию Республики с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Тем временем, у прибывших с украинской стороны в Донецкую Народную Республику 17 июля выявляют случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автор логотипа донецкой муздрамы Радмир Кочанов: Я родился и вырос в семье художников – поэтому не мог пойти по другому пути

Мастер кисти рассказал «Комсомолке» о том, как создает дизайн театральных афиш, а в свободное от работы время – пишет картины [фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киевские силовики выпустили восемь очередей из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ
В ДНР через пропускной пункт «Еленовка» 24 июля въехали 147 человек
НМ ЛНР: Командир 24-й бригады ВСУ может использовать неучтенные мины для провокаций
«Видно отовсюду!» В соцсетях появились фото крупного возгорания под Донецком
За проезд через временный блокпост солдаты ВСУ вымогают у жителей Станицы-Луганской взятки
За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 14 жителей
Автобусное сообщение между ЛНР и РФ восстановлено
Украинская армия обстреляла окраины Донецка из минометов
ВСУ выпустили по ДНР 151 боеприпас
Коронавирус зарегистрировали еще у 34 жителей
В Донецке прошел показ документального фильма болгарского журналиста «Дети Донбасса»
Погода в Донецке на день: 25 июля ожидается ясная погода, без осадков
Погода в Луганске на день: 25 июля температура воздуха днем достигнет отметки 32 градуса тепла
Глава ЛНР отменил 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из РФ
СБУ принуждают к сотрудничеству абитуриентов из ДНР и ЛНР
В ДНР планируют создать пункты сдачи ЕГЭ
В ДНР запретили продавать несовершеннолетним снюсы
Полиция раскрыла жестокое убийство в Снежном
В Седово установили новое колесо обозрения
Геннадий Онищенко – о донецких медиках: Они продолжают великие традиции здравоохранения Донбасса
Где в ДНР можно сделать тест на антитела к коронавирусу
Для чего в Донецк приехал депутат Госдумы Геннадий Онищенко
Глава МИД ДНР прокомментировала заявление Зеленского о согласовании "пакета дополнительных мер" контроля режима тишины в Донбассе
Глава ДНР: Вручение российских дипломов – знаменательное событие для всей Республики
Геннадий Онищенко – выпускникам ДНР: «Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны»
Пушилин: В этом году российские дипломы получат две тысячи выпускников вузов Республики
Поврежденный в ходе обстрела ВСУ водовод в Горловке будут ремонтировать неделю
Константин Бутримов: "Президент Украины Зеленский повез на Донбасс президента Швейцарии, чтобы выпросить финансовую помощь"
Гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» будет открыт два дня в неделю