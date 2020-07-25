В ДНР через пропускной пункт «Еленовка» 24 июля въехали 147 человек

25 Июль 2020 2020-07-25T18:40:59+03:00

"Еленовку" открыли на один день Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики

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24 июля на один день был открыт контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка». За время работу КПВВ в Донецкую Народную Республику прибыли 147 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- С 09.00 до 18.00 24 июля функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка». На территорию ДНР пропущено 12 легковых автомобилей, 147 человек, - рассказали в спасательном ведомстве. - Там добавили, что не территорию Украины из ДНР пропущено 27 легковых автомобилей и 170 человек.

Все, кто прибыл на территорию Республики с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Тем временем, у прибывших с украинской стороны в Донецкую Народную Республику 17 июля выявляют случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU