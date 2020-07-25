НМ ЛНР: Командир 24-й бригады ВСУ может использовать неучтенные мины для провокаций

25 Июль 2020 2020-07-25T17:32:34+03:00

Боеприпасы могут быть использованы для провокаций. Фото: штаб "ООС"

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Полученные в ходе ротации неучтенные боеприпасы командир 24-й бригады вооруженных формирований Украины Валерий Гудзь может использовать для провокаций. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Командир 24-й бригады ВСУ может использовать неучтенные мины для провокаций, - говорит он. - Гудзь в тайне от командования оперативно-тактической группировки «Север» отдал указания подвезти в подчиненные подразделения 180 неучтенных мин калибра 120 миллиметров, которые достались соединению в ходе ротации с 59-й бригадой.

По словам Филипоненко, эти боеприпасы командир ВСУ может использовать по своему усмотрению.

- Как для провокаций подразделений ВСУ, находящихся вблизи бригады на флангах, так и целенаправленно обстреливать территории Республики, не уведомляя при этом вышестоящее командование, - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU