2020-07-25T17:32:34+03:00
Политика

НМ ЛНР: Командир 24-й бригады ВСУ может использовать неучтенные мины для провокаций

В подразделении есть 180 неучтенных 120-миллиметровых мин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Боеприпасы могут быть использованы для провокаций. Фото: штаб "ООС"Боеприпасы могут быть использованы для провокаций. Фото: штаб "ООС"
Изменить размер текста:

Полученные в ходе ротации неучтенные боеприпасы командир 24-й бригады вооруженных формирований Украины Валерий Гудзь может использовать для провокаций. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Командир 24-й бригады ВСУ может использовать неучтенные мины для провокаций, - говорит он. - Гудзь в тайне от командования оперативно-тактической группировки «Север» отдал указания подвезти в подчиненные подразделения 180 неучтенных мин калибра 120 миллиметров, которые достались соединению в ходе ротации с 59-й бригадой.

По словам Филипоненко, эти боеприпасы командир ВСУ может использовать по своему усмотрению.

- Как для провокаций подразделений ВСУ, находящихся вблизи бригады на флангах, так и целенаправленно обстреливать территории Республики, не уведомляя при этом вышестоящее командование, - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Видно отовсюду!» В соцсетях появились фото крупного возгорания под Донецком

Столб черного дыма виден даже из отдаленных городов Республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киевские силовики выпустили восемь очередей из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ
В ДНР через пропускной пункт «Еленовка» 24 июля въехали 147 человек
НМ ЛНР: Командир 24-й бригады ВСУ может использовать неучтенные мины для провокаций
«Видно отовсюду!» В соцсетях появились фото крупного возгорания под Донецком
За проезд через временный блокпост солдаты ВСУ вымогают у жителей Станицы-Луганской взятки
За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 14 жителей
Автобусное сообщение между ЛНР и РФ восстановлено
Украинская армия обстреляла окраины Донецка из минометов
ВСУ выпустили по ДНР 151 боеприпас
Коронавирус зарегистрировали еще у 34 жителей
В Донецке прошел показ документального фильма болгарского журналиста «Дети Донбасса»
Погода в Донецке на день: 25 июля ожидается ясная погода, без осадков
Погода в Луганске на день: 25 июля температура воздуха днем достигнет отметки 32 градуса тепла
Глава ЛНР отменил 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из РФ
СБУ принуждают к сотрудничеству абитуриентов из ДНР и ЛНР
В ДНР планируют создать пункты сдачи ЕГЭ
В ДНР запретили продавать несовершеннолетним снюсы
Полиция раскрыла жестокое убийство в Снежном
В Седово установили новое колесо обозрения
Геннадий Онищенко – о донецких медиках: Они продолжают великие традиции здравоохранения Донбасса
Где в ДНР можно сделать тест на антитела к коронавирусу
Для чего в Донецк приехал депутат Госдумы Геннадий Онищенко
Глава МИД ДНР прокомментировала заявление Зеленского о согласовании "пакета дополнительных мер" контроля режима тишины в Донбассе
Глава ДНР: Вручение российских дипломов – знаменательное событие для всей Республики
Геннадий Онищенко – выпускникам ДНР: «Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны»
Пушилин: В этом году российские дипломы получат две тысячи выпускников вузов Республики
Поврежденный в ходе обстрела ВСУ водовод в Горловке будут ремонтировать неделю
Константин Бутримов: "Президент Украины Зеленский повез на Донбасс президента Швейцарии, чтобы выпросить финансовую помощь"
Гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» будет открыт два дня в неделю