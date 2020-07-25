2020-07-25T16:42:16+03:00
Происшествия

«Видно отовсюду!» В соцсетях появились фото крупного возгорания под Донецком

Столб черного дыма виден даже из отдаленных городов Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Дым виден с разных городов Республики. Фото: vk.com/mydonetskДым виден с разных городов Республики. Фото: vk.com/mydonetsk
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Жители столицы Республики заметили в стороне Ясиноватой большой столб черного дыма. Об этом они пишут в социальных сетях и публикуют фото.

- Что-то горит, да так сильно, что от дыма горло дерет, - пишет Дмитрий Стаховцев.

По одной из версий возгорание произошло на мусорном полигоне под Ясиноватой.

- Судя по цвету и плотности дыма - не очень-то это похоже на мусорный полигон, - считает Денис Муфтаходинов.

- Возможно это на нефтебазе, потому что горит как раз в той стороне, - считает Екатерина Коваль.

Столб черного дыма виден даже из отдаленных городов Республики.

- Видно отовсюду, даже нам из Шахтерска, - отметил Валентин Шаповал.

На данный момент официальной информации о происшествии нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Видно отовсюду!» В соцсетях появились фото крупного возгорания под Донецком
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