«Видно отовсюду!» В соцсетях появились фото крупного возгорания под Донецком

25 Июль 2020 2020-07-25T16:42:16+03:00

Столб черного дыма виден даже из отдаленных городов Республики

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Жители столицы Республики заметили в стороне Ясиноватой большой столб черного дыма. Об этом они пишут в социальных сетях и публикуют фото.

- Что-то горит, да так сильно, что от дыма горло дерет, - пишет Дмитрий Стаховцев.

По одной из версий возгорание произошло на мусорном полигоне под Ясиноватой.

- Судя по цвету и плотности дыма - не очень-то это похоже на мусорный полигон, - считает Денис Муфтаходинов.

- Возможно это на нефтебазе, потому что горит как раз в той стороне, - считает Екатерина Коваль.

Столб черного дыма виден даже из отдаленных городов Республики.

- Видно отовсюду, даже нам из Шахтерска, - отметил Валентин Шаповал.

На данный момент официальной информации о происшествии нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU