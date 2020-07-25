2020-07-25T20:26:29+03:00
Общество

Девушки из ДНР поборются за титул «Русская красавица 2020» на конкурсе в Москве

Республику будут представлять две девушки – победительницы республиканского конкурса красоты «Краса Донбасса»
Екатерина Сорока
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Конкурсантки «Русская Красавица 2020» от ДНР. Фото: общественная организация «Молодая Республика»Конкурсантки «Русская Красавица 2020» от ДНР. Фото: общественная организация «Молодая Республика»
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Две девушки из ДНР будут представлять Республику на российском конкурсе красоты «Русская красавица 2020». Конкурс проходит в Москве. Претендентки на титул из Республики уже находятся в столице и проходят очный этап конкурса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— По итогам конкурса «Краса Донбасса» от общественной организации «Молодая Республика», который проходил 5 марта 2020 года, победил девушки в двух возрастных категориях: «Юная Краса Донбасса» Амина Синицкая из г. Харцызска и «Краса Донбасса» Дарина Заднепрянная. Победительницы одержали заслуженную победу на Республиканском конкурсе и уже находятся в Москве на очном этапе конкурса «Русская красавица 2020», — говорится в сообщении пресс-службы.

Конкурс красоты «Русская красавица 2020» будет проходить с 24 по 26 июля.

Также стали известны итоги конкурса «Мисс Россия интернет 2020», где также участвовали красавицы из Республики. 14-летняя Вероника Трофимова из Донецка получила почетный титул «Best Photo Model Russia Internet 2020 /Young».

14-летняя Вероника Трофимова на конкурсе «Мисс Россия интернет 2020». Фото: инстаграм девушки

14-летняя Вероника Трофимова на конкурсе «Мисс Россия интернет 2020». Фото: инстаграм девушки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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