2020-07-25T10:38:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус зарегистрировали еще у 34 жителей

За все время коронавирус в ДНР был обнаружен у 1645 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1645 человекЗа все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1645 человекФото: Андрей АБРАМОВ
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Коронавирус в ДНР выявили еще у 34 жителей, из этого числа - один случай зарегистрирован у прибывших из Украины 17 июля и еще один у прибывшего из России. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, - сказали в Минздраве Республики.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

- Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчина в возрасте 46 лет и женщина в возрасте 91 года, - сообщили в министерстве.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1645 жителей. Из этого числа 747 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 96 летальных случая. Лечение продолжают 802 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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