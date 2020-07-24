Погода в Луганске на день: 25 июля температура воздуха днем достигнет отметки 32 градуса тепла

24 Июль 2020 2020-07-24T22:39:54+03:00

По предварительному прогнозу Центра гидрометеорологии ЛНР, на 26 – 27 июля сохранится сухая и теплая погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот день ожидается переменная облачность, без осадков и умеренным ветром

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25 июля в Луганске и во всей Республике будет переменная облачность без осадков и умеренным ветром. Температура воздуха в середине дня достигнет отметки 32 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 24 июля до 21:00 25 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 27-32 градуса тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 29-31 градуса днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU