2020-07-24T19:27:53+03:00
Общество

Полиция раскрыла жестокое убийство в Снежном

В пьяной потасовке мужчина убил собутыльника, а потом пытался сжечь труп
Екатерина Сорока
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Действия фигуранта квалифицируются согласно части первой статьи 106 Уголовного кодекса ДНР (убийство). Фото: МВД ДНРДействия фигуранта квалифицируются согласно части первой статьи 106 Уголовного кодекса ДНР (убийство). Фото: МВД ДНР
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Сотрудники полиции в Снежной задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в совершении убийства. В пьяной потасовке он жестоко избил своего собутыльника и нанес ему несколько ножевых ранений.

На следующее утро выяснилось, что от полученных травм жертва скончалась. Преступник пытался избавиться от тела и скрыть следы своего преступления. Обугленный труп был найден в одной из лесопосадок города. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Ранее неоднократно судимый злоумышленник сознался в содеянном и сообщил, что причиной произошедшего стал конфликт, возникший на фоне распития спиртных напитков, — сообщили в пресс-службе.

Избежать правосудия преступнику не удалось. Мужчина был задержан сотрудниками полиции. И теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Также его личность проверяют на причастность к совершению других преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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