Полиция раскрыла жестокое убийство в Снежном
Сотрудники полиции в Снежной задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в совершении убийства. В пьяной потасовке он жестоко избил своего собутыльника и нанес ему несколько ножевых ранений.
На следующее утро выяснилось, что от полученных травм жертва скончалась. Преступник пытался избавиться от тела и скрыть следы своего преступления. Обугленный труп был найден в одной из лесопосадок города. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
— Ранее неоднократно судимый злоумышленник сознался в содеянном и сообщил, что причиной произошедшего стал конфликт, возникший на фоне распития спиртных напитков, — сообщили в пресс-службе.
Избежать правосудия преступнику не удалось. Мужчина был задержан сотрудниками полиции. И теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Также его личность проверяют на причастность к совершению других преступлений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каким был путь Андрея Ботичева - первого профессионального баскетболиста, прославившего Донбасс
Легендарный донецкий баскетболист ушел из жизни в 45 лет (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»