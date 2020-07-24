Где в ДНР можно сделать тест на антитела к коронавирусу

24 Июль 2020 2020-07-24T16:37:43+03:00

Напомним, что первый случай коронавируса в ДНР был зарегистрирован 31 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ДНР можно сделать тест на антитела к коронавирусу. Процедура эта не бесплатная. Стоимость одного теста составляет около полутора тысяч рублей. При этом льготных условий не предусмотрено. Об этом сообщила сегодня исполняющая обязанности министра здравоохранения ДНР Тамара Цыганок.

— Тестирование граждан для качественного определения содержания антител против SARS-CoV-2 организовано на базе городской поликлиники профилактических осмотров в Донецке по адресу: улица Вьетнамская, 6 и в городской поликлинике профилактических осмотров в Макеевке по улице Руденко, 7А, — говорится в сообщении.

Пройти обследование можно по направлению врача или в порядке самообращения. С собой нужно иметь документ удостоверяющий личность и деньги для оплаты услуги (в столичной больнице тест стоит 1570 рублей, а в макеевской – 1562 рубля). По итогу теста выдается специальная справка.

— Лабораторное исследование биоматериала на COVID-19 методом ПЦР на территории ДНР осуществляется в учреждениях здравоохранения республиканской собственности исключительно по клиническим показаниям, то есть при наличии подозрения на COVID-19 по направлениям врачей-специалистов. Проведение обследований граждан на COVID-19 методом ПЦР, а также на наличие антител IgM/IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 осуществляется на территории ДНР в некоторых лабораториях частной системы здравоохранения по желанию граждан на платной основе, — добавила Цыганок

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ИСТОЧНИК KP.RU