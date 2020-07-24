2020-07-24T16:37:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в ДНР можно сделать тест на антитела к коронавирусу

Тестирование на антитела делают на базе городских поликлиник профилактического осмотра Донецка и Макеевки
Екатерина Сорока
Поделиться:
Напомним, что первый случай коронавируса в ДНР был зарегистрирован 31 мартаНапомним, что первый случай коронавируса в ДНР был зарегистрирован 31 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ДНР можно сделать тест на антитела к коронавирусу. Процедура эта не бесплатная. Стоимость одного теста составляет около полутора тысяч рублей. При этом льготных условий не предусмотрено. Об этом сообщила сегодня исполняющая обязанности министра здравоохранения ДНР Тамара Цыганок.

— Тестирование граждан для качественного определения содержания антител против SARS-CoV-2 организовано на базе городской поликлиники профилактических осмотров в Донецке по адресу: улица Вьетнамская, 6 и в городской поликлинике профилактических осмотров в Макеевке по улице Руденко, 7А, — говорится в сообщении.

Пройти обследование можно по направлению врача или в порядке самообращения. С собой нужно иметь документ удостоверяющий личность и деньги для оплаты услуги (в столичной больнице тест стоит 1570 рублей, а в макеевской – 1562 рубля). По итогу теста выдается специальная справка.

— Лабораторное исследование биоматериала на COVID-19 методом ПЦР на территории ДНР осуществляется в учреждениях здравоохранения республиканской собственности исключительно по клиническим показаниям, то есть при наличии подозрения на COVID-19 по направлениям врачей-специалистов. Проведение обследований граждан на COVID-19 методом ПЦР, а также на наличие антител IgM/IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 осуществляется на территории ДНР в некоторых лабораториях частной системы здравоохранения по желанию граждан на платной основе, — добавила Цыганок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 июля 2020 года: За сутки выявлено 36 случаев заражения, четыре из них – у прибывших из Украины 17 июля

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 24 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Геннадий Онищенко – о донецких медиках: Они продолжают великие традиции здравоохранения Донбасса
Где в ДНР можно сделать тест на антитела к коронавирусу
Для чего в Донецк приехал депутат Госдумы Геннадий Онищенко
Глава МИД ДНР прокомментировала заявление Зеленского о согласовании "пакета дополнительных мер" контроля режима тишины в Донбассе
Глава ДНР: Вручение российских дипломов – знаменательное событие для всей Республики
Геннадий Онищенко – выпускникам ДНР: «Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны»
Пушилин: В этом году российские дипломы получат две тысячи выпускников вузов Республики
Поврежденный в ходе обстрела ВСУ водовод в Горловке будут ремонтировать неделю
Константин Бутримов: "Президент Украины Зеленский повез на Донбасс президента Швейцарии, чтобы выпросить финансовую помощь"
Гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» будет открыт два дня в неделю