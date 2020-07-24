Константин Бутримов: "Президент Украины Зеленский повез на Донбасс президента Швейцарии, чтобы выпросить финансовую помощь"
По мнению заместителя председателя Федерации профсоюзов ЛНР Константина Бутримова, президент Украины Владимир Зеленский привез своего швейцарского коллегу в Донбасс, чтобы выпросить финансовую поддержку.
— Президент Украины Зеленский повез на Донбасс президента Швейцарии Симонетту Соммаруга, как представляют украинские СМИ, "для изучения гуманитарной ситуации", а попросту говоря, чтобы выпросить финансовую помощь, — заявил Бутримов.
Президенты посетили единственный КПВВ на линии соприкосновения, расположенный в районе Станицы Луганской. Там в 2015 году силовики Киева подорвали мост через Северский Донец. Из-за чего пешее движение осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. Восстановление моста началось лишь в ноябре 2019 года.
— Всего за год своего клоунского правления Зеленский вчистую растерял международную поддержку. Ни (президент США Дональд) Трамп, ни политики Западной Европы не собираются ни в чем поддерживать Зеленского, убедившись в его несостоятельности. Остается устраивать душещипательные показы для тех, кто еще не особо в курсе, — добавил Константин Бутримов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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