2020-07-24T12:06:15+03:00
Политика

Гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» будет открыт два дня в неделю

Рабочие дни – понедельник и пятница
Екатерина Сорока
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Украинская сторона также открыла движение по гуманитарному коридоруУкраинская сторона также открыла движение по гуманитарному коридору
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На КПВВ «Еленовка» гуманитарный коридор будет стабильно работать два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя Службы пограничной охраны министерства государственной безопасности ДНР Александр Гончаров.

— Мы работаем в понедельник и пятницу. Теперь пока в ближайшее время будет именно такой график, — сообщил Гончаров.

Добавим, что сегодня гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» также работает. Пропуск людей через границу будет осуществляться до шести часов вечера. Правила для этого остались теми же: для выезда из ДНР можно при наличии украинской прописки, въехать – по заранее согласованным спискам Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Также напомним, что контрольно-пропускные пункты на линии разграничения были закрыты в марте из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний день на Украине идет вторая волна заболеваний. Поэтому прибывшие с подконтрольной Киеву территории обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» будет открыт два дня в неделю