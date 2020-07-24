2020-07-24T11:41:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявили еще у 36 жителей

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 1611 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 1611 жителейЗа все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 1611 жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ДНР выявили еще у 36 жителей, из этого числа - четыре случая зарегистрировано у прибывших из Украины 17 июля. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - отметили в Минздраве Республики.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – семь человек.

- Кроме того, зарегистрирован один летальный случай – женщина в возрасте 76 лет, - сказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1611 жителей. Из этого числа 747 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 94 летальных случая. Лечение продолжают 770 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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