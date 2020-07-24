ДНР и Украина открыли гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»
ДНР и Украина сегодня организовали седьмой по счету гуманитарный коридор на КПП «Еленовка» для пересечения людей линии соприкосновения. Об этом сообщил заместитель руководителя Службы пограничной охраны министерства государственной безопасности ДНР Александр Гончаров.
— Донецкая Народная Республика открыла контрольный пункт, его работа продлится до 18:00. Пропуск осуществляется в обе стороны, — сообщил Гончаров.
Напомним, что предыдущий гуманитарный коридор стороны организовывали 20 июля. Формат его прохождения с тех пор остался прежним. Для пересечения линии соприкосновения у человека должна быть прописка на подконтрольной Украине территории или место в списке Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-nCoV.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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