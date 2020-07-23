Погода в Донецке на день: 24 июля пройдет без осадков

23 Июль 2020 2020-07-23T23:01:03+03:00

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В Донецке установилась вполне комфортная летняя погода. Знойные дни к нам еще вернутся в августе, а пока дончан балует утренняя свежесть и температура не выше +30.

Уже с самого утра в Донецке распогодится, и небо будет оставаться ясным до позднего вечера. Синоптики в этот день осадков нам не обещают.

Температура воздуха в пятницу, 24 июля, будет не выше +27.

24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе этот день называли Ефимьи-стожарницы, поскольку стоит очень жаркая погода. Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Издревле конец июля - росистая пора. Эти росы вредные для помидоров.

А вот с воскресенья столбик термометра плавно пойдет вверх и к середине следующей недели достигнет +34.

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ИСТОЧНИК KP.RU