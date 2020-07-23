2020-07-23T21:34:12+03:00
Политика

Владимир Корнилов: "Нельзя давать жителям Донбасса ложную надежду, но и отнимать ее - преступно"

Политолог рассказал о своем видении интеграционных процессов в Донбассе
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Свой выбор дончане сделали в 2014 году. Фото: ДАНСвой выбор дончане сделали в 2014 году. Фото: ДАН
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Политолог, историк и журналист Владимир Корнилов верит, что Донбасс будет с Россией, но процесс этот не будет простым и быстрым.

- Мы слышали еще и в начале войны со стороны некоторых российских деятелей, что Донбассу никогда не суждено быть в составе России, - прокомментировал он. - Этим отнимали всякую надежду у его жителей. Спрашивается за что воюем тогда? Сейчас, нужно признать, подобных высказываний в России стало куда меньше. С другой стороны, и это тоже крайность, некоторые обещают, что Донбасс, если не сегодня, то уж точно завтра, станет частью России. Такие обещания порождают ложную надежду у населения, а когда она не осуществляется, то приходит разочарование и озлобленность. И первые, и вторые заявления мешают общему делу, и я призываю воздержаться от таких резких высказываний. Процесс интеграции многогранен, не линеен, есть масса факторов, как внешних, так и внутренних, на пути к этому. Но я мечтаю, что мой родной Донбасс станет частью моей родной России.

Рассказал Владимир Корнилов и о том, как предупреждал с соратниками, к чему приведет незалежность Украины.

- Еще в 1991 году я выступал против незалежности Украины, предсказывая то, что произойдет в этом случае, - сказал политолог. - На всей континентальной Украине только нам в Донецке удалось нелегально издать листовки к декабрьскому референдуму, в которых мы предупреждали о его последствиях: развале экономики, возрождении бандеровщины, курсе на вступление в НАТО, запрете русского языка и гражданской войне. Нас тогда очень многие упрекали, включая коммунистов: ну, какая может быть гражданская война, помилуйте?! А теперь скажите, какой из этих пунктов не сбылся?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Владимир Корнилов: "Нельзя давать жителям Донбасса ложную надежду, но и отнимать ее - преступно"
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