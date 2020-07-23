Владимир Корнилов: "Нельзя давать жителям Донбасса ложную надежду, но и отнимать ее - преступно"
Политолог, историк и журналист Владимир Корнилов верит, что Донбасс будет с Россией, но процесс этот не будет простым и быстрым.
- Мы слышали еще и в начале войны со стороны некоторых российских деятелей, что Донбассу никогда не суждено быть в составе России, - прокомментировал он. - Этим отнимали всякую надежду у его жителей. Спрашивается за что воюем тогда? Сейчас, нужно признать, подобных высказываний в России стало куда меньше. С другой стороны, и это тоже крайность, некоторые обещают, что Донбасс, если не сегодня, то уж точно завтра, станет частью России. Такие обещания порождают ложную надежду у населения, а когда она не осуществляется, то приходит разочарование и озлобленность. И первые, и вторые заявления мешают общему делу, и я призываю воздержаться от таких резких высказываний. Процесс интеграции многогранен, не линеен, есть масса факторов, как внешних, так и внутренних, на пути к этому. Но я мечтаю, что мой родной Донбасс станет частью моей родной России.
Рассказал Владимир Корнилов и о том, как предупреждал с соратниками, к чему приведет незалежность Украины.
- Еще в 1991 году я выступал против незалежности Украины, предсказывая то, что произойдет в этом случае, - сказал политолог. - На всей континентальной Украине только нам в Донецке удалось нелегально издать листовки к декабрьскому референдуму, в которых мы предупреждали о его последствиях: развале экономики, возрождении бандеровщины, курсе на вступление в НАТО, запрете русского языка и гражданской войне. Нас тогда очень многие упрекали, включая коммунистов: ну, какая может быть гражданская война, помилуйте?! А теперь скажите, какой из этих пунктов не сбылся?
Читайте также
Рок-музыкант из Донбасса Сергей Таран: «Ленинградский рок-клуб – это легенда, а не шансон с караоке»
Дончанин, рок-музыкант, лидер группы «Стороны света» поведал о баталиях, которые развернулись вокруг Ленинградского рок-клуба и попытках создания его клона (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU