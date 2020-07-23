2020-07-23T20:30:02+03:00
Политика

Украинские боевики препятствуют работе ОБСЕ

Они подавляют сигналы беспилотников наблюдательной миссии
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
ВСУ скрывает от ОБСЕ передвижение техники. Фото: ДАНВСУ скрывает от ОБСЕ передвижение техники. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Киевские боевики используют средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью скрыть размещение техники у линии соприкосновения.

- С целью недопущения вскрытия военной техники командование вооруженных сил Украины продолжает создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ путем подавления каналов управления и систем навигации наблюдательной миссии, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Разведкой Народной милиции на Светлодарском направлении в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ "зафиксирована активная работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов навигации БПЛА миссии ОБСЕ".

- Так, нашей разведкой в районе населенного пункта Луганское выявлено передвижение двух боевых машин пехоты. На окраине населенного пункта Мироновский на территории жилого домовладения выявлена огневая позиция минометного расчета, - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как дончане проходят обсервацию по возвращении в ДНР

Сегодня открылся шестой по счету гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Корнилов: "Нельзя давать жителям Донбасса ложную надежду, но и отнимать ее - преступно"
Украинские боевики препятствуют работе ОБСЕ
В ЛНР 12 солдат Красной Армии перезахоронили с почестями
В ДНР урожай убран с 80 тысяч гектаров
В ЛНР за все время зарегистрировано 605 случаев коронавируса
Украинские боевики вырубают лес на Луганщине
Украинские боевики "отжали" экскаватор у местного жителя
Понадобится около недели, чтобы восстановить после обстрелов Украины канал СДД
В ДНР за сутки 25 новых случаев коронавируса
Украина предоставила гарантии тишины на время ремонта водопровода в Горловке
Владимир Корнилов: "Заявлением о денонсации Минска Украина сейчас дала все карты в руки Республикам и России"
Какие меры дополнительного контроля перемирия приняты в Донбассе
Погода на день в Донецке: 23 июля будет солнечно, до +18 градусов
Погода в Луганске на день: 23 июля ожидается переменная облачность, до 28 градусов тепла
Украинские военные не спасли подорвавшегося на мине сослуживца