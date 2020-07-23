Украинские боевики препятствуют работе ОБСЕ

23 Июль 2020 2020-07-23T20:30:02+03:00

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Киевские боевики используют средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью скрыть размещение техники у линии соприкосновения.

- С целью недопущения вскрытия военной техники командование вооруженных сил Украины продолжает создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ путем подавления каналов управления и систем навигации наблюдательной миссии, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Разведкой Народной милиции на Светлодарском направлении в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ "зафиксирована активная работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов навигации БПЛА миссии ОБСЕ".

- Так, нашей разведкой в районе населенного пункта Луганское выявлено передвижение двух боевых машин пехоты. На окраине населенного пункта Мироновский на территории жилого домовладения выявлена огневая позиция минометного расчета, - сообщил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU