2020-07-23T19:51:06+03:00
Общество

В ЛНР 12 солдат Красной Армии перезахоронили с почестями

Активистами общественной организации "Союз поисковиков Донбасса"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Прошло в поселке городского типа Малониколаевка Агтрацитовского района. Фото: ЛИЦПрошло в поселке городского типа Малониколаевка Агтрацитовского района. Фото: ЛИЦ
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Церемония перезахоронения останков 12 солдат Красной Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, прошло в поселке городского типа Малониколаевка Агтрацитовского района.

Останки бойцов были найдены в ходе планомерных поисковых работ, ведущихся на территории района активистами общественной организации "Союз поисковиков Донбасса".

- По инициативе Малониколаевского первичного отделения общественного движения "Мир Луганщине" 23 июля состоялся митинг-реквием, посвященный перезахоронению останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В рамках церемонии протоиереем Виталием проведена панихида по погибшим в годы войны. Останки 12 героев были преданы земле согласно воинским и церковным традициям, - сообщила пресс-служба общественного движения "Мир Луганщине".

На церемонии перезахоронения присутствовали представители горрайонной администрации, территориального отделения "Мира Луганщине" и активисты движения, а также члены Союза поисковиков Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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