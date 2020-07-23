В ДНР урожай убран с 80 тысяч гектаров

23 Июль 2020 2020-07-23T17:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Война и обстрелы не помеха уборке урожая. Сельхозпредприятия ДНР убрали ранние зерновые и зернобобовые культуры с более чем половины посевных площадей.

- В городах и районах ДНР всего убрано ранних зерновых и зернобобовых культур с площади более 80 тыс. га или 52% к плану, - сообщили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия.

По последним данным, озимая пшеницы убрана на площади свыше 56 000 га или 52%, яровой ячмень – более 18 000 га или 49%. Продолжается уборка гороха, яровой пшеницы и овса.

Уборочная кампания началась в ДНР в конце июня. Первыми в поля вышли механизаторы Приазовья. Аграриям Республики в этом году предстоит убрать урожай на площади в 153,5 тысячи гектаров.

При этом обстрелы со стороны Республики не прекращаются. Только за вчерашнее утро Украина выпустила по ДНР 120 боеприпасов.

Читайте также

Отдых в Седово 2020: Список пансионатов, баз отдыха, кемпингов и зарегистрированных частников

«Комсомолка» публикует список мест, где можно остановиться для отдыха в Седово 2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU