В ДНР урожай убран с 80 тысяч гектаров
Война и обстрелы не помеха уборке урожая. Сельхозпредприятия ДНР убрали ранние зерновые и зернобобовые культуры с более чем половины посевных площадей.
- В городах и районах ДНР всего убрано ранних зерновых и зернобобовых культур с площади более 80 тыс. га или 52% к плану, - сообщили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия.
По последним данным, озимая пшеницы убрана на площади свыше 56 000 га или 52%, яровой ячмень – более 18 000 га или 49%. Продолжается уборка гороха, яровой пшеницы и овса.
Уборочная кампания началась в ДНР в конце июня. Первыми в поля вышли механизаторы Приазовья. Аграриям Республики в этом году предстоит убрать урожай на площади в 153,5 тысячи гектаров.
При этом обстрелы со стороны Республики не прекращаются. Только за вчерашнее утро Украина выпустила по ДНР 120 боеприпасов.
Читайте также
Отдых в Седово 2020: Список пансионатов, баз отдыха, кемпингов и зарегистрированных частников
«Комсомолка» публикует список мест, где можно остановиться для отдыха в Седово 2020 (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU