2020-07-23T17:59:27+03:00
Общество

В ДНР урожай убран с 80 тысяч гектаров

Это половина всех посевных площадей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Погода способствует уборке урожая. Фото: ДАНПогода способствует уборке урожая. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Война и обстрелы не помеха уборке урожая. Сельхозпредприятия ДНР убрали ранние зерновые и зернобобовые культуры с более чем половины посевных площадей.

- В городах и районах ДНР всего убрано ранних зерновых и зернобобовых культур с площади более 80 тыс. га или 52% к плану, - сообщили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия.

По последним данным, озимая пшеницы убрана на площади свыше 56 000 га или 52%, яровой ячмень – более 18 000 га или 49%. Продолжается уборка гороха, яровой пшеницы и овса.

Уборочная кампания началась в ДНР в конце июня. Первыми в поля вышли механизаторы Приазовья. Аграриям Республики в этом году предстоит убрать урожай на площади в 153,5 тысячи гектаров.

При этом обстрелы со стороны Республики не прекращаются. Только за вчерашнее утро Украина выпустила по ДНР 120 боеприпасов.

Читайте также

Отдых в Седово 2020: Список пансионатов, баз отдыха, кемпингов и зарегистрированных частников

«Комсомолка» публикует список мест, где можно остановиться для отдыха в Седово 2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Корнилов: "Нельзя давать жителям Донбасса ложную надежду, но и отнимать ее - преступно"
Украинские боевики препятствуют работе ОБСЕ
В ЛНР 12 солдат Красной Армии перезахоронили с почестями
В ДНР урожай убран с 80 тысяч гектаров
В ЛНР за все время зарегистрировано 605 случаев коронавируса
Украинские боевики вырубают лес на Луганщине
Украинские боевики "отжали" экскаватор у местного жителя
Понадобится около недели, чтобы восстановить после обстрелов Украины канал СДД
В ДНР за сутки 25 новых случаев коронавируса
Украина предоставила гарантии тишины на время ремонта водопровода в Горловке
Владимир Корнилов: "Заявлением о денонсации Минска Украина сейчас дала все карты в руки Республикам и России"
Какие меры дополнительного контроля перемирия приняты в Донбассе
Погода на день в Донецке: 23 июля будет солнечно, до +18 градусов
Погода в Луганске на день: 23 июля ожидается переменная облачность, до 28 градусов тепла
Украинские военные не спасли подорвавшегося на мине сослуживца