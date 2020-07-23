2020-07-23T17:35:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР за все время зарегистрировано 605 случаев коронавируса

15 случаев Covid19 оказались летальными
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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540 пациентов выздоровели.540 пациентов выздоровели.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Медики ЛНР зарегистрировали 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике.

- На сегодняшний момент зарегистрировано 605 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 540 – это выздоровевшие пациенты, 15 случаев зафиксировано летальных исходов, - на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Ранее в ЛНР были подтверждены 604 случая заражения коронавирусом.

К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Напоминаем, границы ДНР и ЛНР по-прежнему остаются закрытыми. Пропуск со стороны Украины в ЛНР проходит без осервации. Тем временем, в ДНР 14-дневная обсервация является обязательной и проходит в лечебных учреждениях Республики бесплатно, включая питание.

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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