В ЛНР за все время зарегистрировано 605 случаев коронавируса

23 Июль 2020 2020-07-23T17:35:50+03:00

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Медики ЛНР зарегистрировали 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике.

- На сегодняшний момент зарегистрировано 605 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 540 – это выздоровевшие пациенты, 15 случаев зафиксировано летальных исходов, - на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Ранее в ЛНР были подтверждены 604 случая заражения коронавирусом.

К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Напоминаем, границы ДНР и ЛНР по-прежнему остаются закрытыми. Пропуск со стороны Украины в ЛНР проходит без осервации. Тем временем, в ДНР 14-дневная обсервация является обязательной и проходит в лечебных учреждениях Республики бесплатно, включая питание.

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU