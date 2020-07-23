2020-07-23T17:00:57+03:00
Политика

Украинские боевики вырубают лес на Луганщине

ВСУшники уничтожили 6 га леса для оборудования своих позиций
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Фото: Штаб "ООС"Фото: Штаб "ООС"
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Проверка, проведенная сотрудниками украинской военной службы правопорядка (ВСП) после устроенного пьяными киевскими силовиками пожара, выявила вырубку военнослужащими ВСУ около шести га леса.

Ранее он сообщал, что возникший по вине пьяных киевских силовиков пожар в блиндаже спровоцировал лесной пожар территории Трехизбенского лесничества и уничтожил военную технику и боеприпасы ВСУ.

Филипоненко проинформировал, что в ходе проведенного сотрудниками ВСП расследования "была обнаружена кустарная пилорама боевиков, которые осуществили вырубку около шести гектаров леса в целях оборудования своих позиций".

- По предварительным подсчетам, ущерб государству составил 600 тысяч гривен, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

При этом группа пропагандистов из 72-го центра информационно-психологических операций распространяют в СМИ материалы о непричастности ВСУ к возгоранию заповедника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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