2020-07-23T15:13:06+03:00
Политика

Украинские боевики "отжали" экскаватор у местного жителя

С его помощью вояки рыли окопы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Фото: штаб "ООС"Фото: штаб "ООС"
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Киевские силовики забрали экскаватор у одного из жителей села Троицкое для рытья окопов в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС").

Он рассказал, что "в подразделениях 24-й бригады рабочей группой из штаба оперативно-тактической группировки "Восток" 21 июля проведена проверка инженерного оборудования позиций, по результатам которой командиру 24-й бригады (полковнику Валерию) Гудзю объявлено дисциплинарное взыскание за то, что вырытые окопы и блиндажи не обеспечивают защиту личного состава".

- Недовольный таким поворотом событий комбриг потребовал от подчиненных комбатов устранить выявленные недостатки в инженерном оборудовании позиций к утру 22 июля. Для ускорения процесса обустройства окопов военнослужащие мотопехотного батальона 24-й бригады забрали на безвозмездной основе под предлогом добровольной помощи "защитникам" от мирного населения экскаватор в населенном пункте Троицкое, – сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "владелец сельхозтехники пожаловался на неправомерные действия военных в администрацию Попаснянского района с требованием возместить причиненный материальный ущерб, однако власти не намерены ссориться с военными из-за таких несущественных для них вопросов".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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