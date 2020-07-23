2020-07-23T13:32:41+03:00
Политика

Понадобится около недели, чтобы восстановить после обстрелов Украины канал СДД

22 июля ВСУ нанесли удар по окраинам Горловки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Канал Северский Донец – Донбасс — ключевой источник водоснабжения в регионе. Фото: ДАНКанал Северский Донец – Донбасс — ключевой источник водоснабжения в регионе. Фото: ДАН
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Восстановительные работы на поврежденных огнем ВСУ участках магистрали канала Северский ДонецДонбасс в районе Горловки продлятся около недели.

Для стабилизации водоснабжения специалисты планируют затратить по одному-два дня на каждый из участков.

Ранее, 22 июля, армия Украины нанесла удары по окраинам Горловки, в результате которых были повреждены три напорных трубопровода канала СДД. Это привело к существенному сокращению объемов подачи воды в Республике. При этом канал Северский Донец – Донбасс — ключевой источник водоснабжения в регионе.

- По результатам вчерашнего обследования повреждений специалистами регионального управления по эксплуатации канала КП «Компания «Вода Донбасса» определено ориентировочное время восстановительных работ – порядка семи дней с момента предоставления гарантий безопасности, — заявили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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